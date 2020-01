Viúva de Kobe Bryant mostra os momentos mais ternurentos com o marido e a filha Gigi

A carregar o vídeo ...

As imagens ternurentas de Vanessa com a filha Gigi

Palavras sentidas que foram divulgadas na sua conta de Instagram, que ontem foi tornada pública de forma a prestar homenagem ao marido e à filha.E nas redes sociais desão muitas as fotografias que espelham a família unida que formava com o basquetebolista da NBA - que morreu com a filha num trágico acidente de helicóptero - e as quatro filhas.Os vídeos ternurentos também se sucediam.As férias em família, as declarações de amor e a ternura que sentia pelo marido e pelas filhas estão espelhadas no Instagram de Vanessa, que não tem palavras para tamanha perda.A ex-modelo, recorde-se, estava há mais de 20 anos com Kobe, sendo que o amor venceu várias provações. O casal conseguiu sempre superar as adversidades.