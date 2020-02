Viúva de Kobe Bryant partilha vídeo da filha e emociona-se

"A Koko é parecida com a minha Gigi, com os olhos do pai", escreveu Vanessa Bryant na legenda do vídeo, que derreteu os seguidores que a acompanham e lhe têm mostrado todo o apoio



Emocionada, não resistiu a recordar mais uma vez a filha que perdeu. nesta fase difícil que enfrenta, na qual já garantiu que não se imagina a viver sem os membros que perdeu da família.

A mulher de Kobe Bryant continua a agarrar-se aos momentos em família para superar a tragédia. Após a morte do marido, de 41 anos, e da filha Gianna, mais conhecida por Gigi, de 13, que morreram num acidente de helicópetro, no passado dia 26 de janeiro , Vanessa mostra-se a tentar levar a vida em frente.Foi no passado sábado, dia 8 de janeiro, que Vanessa decidiu partilhar nas redes sociais um vídeo onde mostra a filha Capri, de sete meses, em comum com o jogador de basquetebol, a dar os primeiros passos.