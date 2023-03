Viúva de Kobe Bryant recebe milhões por fotos do acidente

A viúva do basquetebolista Kobe Bryant, Vanessa Bryant, e as três filhas vão receber uma indemnização de 27,12 milhões de euros pela divulgação de imagens do acidente em que morreu o jogador e Gianna, a filha mais velha de ambos, na altura com apenas 13 anos.



Kobe Bryant e Gianna morreram a 26 de janeiro de 2020, juntamente com outras sete pessoas, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Pouco tempo após o acidente, começaram a ser difundidas na internet imagens das vítimas.

As fotos da tragédia foram tiradas por bombeiros e pessoal dos serviços de emergência médica que tomaram conta da ocorrência e, posteriormente, foram enviadas para diversos membros do Departamento de Polícia do condado, espalhando-se rapidamente por uma série de pessoas.

O condado de Los Angeles será o responsável pelo pagamento da indemnização, definida no encerramento do longo processo judicial.