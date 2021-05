Viúva de MC Kevin rejeita tese de prostituta que fez sexo com o artista antes da tragédia

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, deixou claro que não acredita nos depoimentos das testemunhas ouvidas no âmbito da investigação à morte do músico. De acordo com a acompanhante de luxo Bianca Dominguez, MC Kevin, de 23 anos, caiu do quinto andar da varanda de um hotel no Rio de Janeiro ao tentar fugir da mulher, pois pensou que esta se encontrava à porta, após ter sexo consigo.No quarto estava também um amigo do artista, MC VK, que corroborou a versão. Os dois foram logo ouvidos pela polícia e Deolane confirma que quando se cruzou na esquadra com Bianca a agrediu. “Eu dei-lhe um tapa na cara porque vi-a a cochichar com o VK”, explicou, em entrevista, afirmando que estes se encontravam a combinar depoimentos.Entretanto, Bianca também falou no programa ‘Domingo Espetacular’, da Record, e afirmou que os amigos do cantor o assustaram insinuando que Deolane o apanharia em flagrante. “É uma vida que eles tiraram”, disse a chorar. Entretanto, de acordo com o relatório das perícias policial, a morte foi acidental.