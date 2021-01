Viúva de Pedro Lima elogia enteado: “Exemplo gigante de coragem e amor"

Anna Westerlund utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para elogiar a coragem do filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco, na entrevista dada a Júlia Pinheiro na SIC. Apesar de ainda não se sentir preparada para ver a entrevista, a viúva do ator destacou a força do jovem de 21 anos.

"O João Francisco deu hoje uma entrevista à Júlia Pinheiro. Para mim, tudo aconteceu ontem e não tenho para já força nem para falar nem para ver a sua entrevista", começou por escrever a ceramista na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do enteado, João Francisco e dos quatro filhos, Ema, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de 10, e Clara, de 4.

"Mas não preciso de ver para saber que ele é um miúdo do caraças, e que vale a pena ouvir porque é urgente falar de saúde mental. Pedro, temos uns filhos para lá do maravilhoso. Cada um deles tem sido um exemplo gigante de coragem e amor", rematou.

A primeira entrevista após a m

orte do pai

À conversa com Júlia Pinheiro no programa da SIC, João Francisco Lima recordou o progenitor e admitiu que nos últimos tempos de vida, o ator atravessava algumas dificuldades. Quase sete meses após a morte do pai, o jovem falou da dificuldade em lidar com a dor da perda. "É um choque, é um trauma muito forte e relativamente à pergunta que me fizeste, se eu estou bem, não estou, e sinto-me bem em não estar", disse.



"Estou triste, tenho um sentimento de falta muito grande", acrescentou. O jovem admitiu ainda que nos últimos tempos de vida, o ator sentia-se triste: "Ele dizia que se sentia preocupado, desanimado". João Francisco revelou ainda que frequenta consultas de psicoterapia.