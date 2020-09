Viúva de Pedro Lima está de volta ao trabalho

01:30

Mais de dois meses após a morte de Pedro Lima, aos 49 anos, Anna Westerlund voltou ao trabalho e à sua loja na zona do Chiado, em Lisboa, mostrando que esta é a altura certa para pôr mãos à obra."A loja do Chiado já reabriu e durante os próximos dias iremos repor peças com novidades! Em setembro vamos conseguir enviar todas as encomendas, ter novidades na loja, lançar peças novas e iniciar novos projetos", começou por escrever Anna, acrescentando que também para os quatro filhos este será um mês de importantes recomeços. "Setembro é o mês do regresso às aulas. Boa sorte a todos os regressos."De pronto, várias figuras públicas, como Tânia Ribas de Oliveira, Isabel Figueira ou Liliana Campos [que era uma das melhores amigas de Pedro Lima], deixaram mensagens de apoio na conta de Instagram de Anna Westerlund.