Viúva de Pedro Lima orgulhosa da filha: "É igual ao pai"

01:30

Bianca Pereira

Seis meses depois da trágica morte de Pedro Lima, aos 49 anos, Anna Westerlund tem tentado refazer a sua vida junto dos quatro filhos, e com o apoio dos amigos e, aos poucos, começa a retomar as rotinas diárias. Esta quarta-feira, a viúva do ator recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia da filha mais velha, Emma, acompanhada de um texto emotivo que lhe escreveu para assinalar o 16º aniversário. "Quando nasceste percebi que era amor incondicional, o amor que nos faz enfrentar tudo, que nos torna melhores e maiores, um amor que eu imaginava, mas que tu ultrapassaste", começou por referir. A ceramista encorajou ainda a jovem a sonhar: "Quero que sonhes em grande, quero que te imagines a subir montanhas, a caçar o vento e a conheceres o mundo". As semelhanças entre a jovem e Pedro Lima são evidentes, e Anna Westerlund fez questão de as destacar: "Igual ao pai e um bocadinho a mim."Após a morte do ator, a ceramista tem dividido o seu tempo entre os filhos e o trabalho, ao qual se tem dedicado cada vez mais para tentar superar a dura perda que sofreu. Para além da família, a viúva de Pedro Lima tem encontrado refúgio nos amigos. Recentemente, mostrou-se sorridente ao lado da amiga, Joana Barrios, num workshop de culinária. "Também preciso desta normalidade na minha vida", afirmou.Além de Emma, Anna Westerlund é ainda mãe de Mia, Max e Clara. O ator deixou ainda um outro filho, João Francisco Lima, fruto de uma anterior relação com Patrícia Piloto. Os irmãos revelam grande sentido de união.