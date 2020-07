Viúva de Pedro Lima refugia-se no trabalho e desabafa: "A tentar..."

Anna Westerlund tem vivido tempos dramáticos após a morte do marido, Pedro Lima, que foi encontrado morto na Praia do Abano, em Cascais, no dia 20 de junho. Esta quarta-feira, dia 8 de julho, a mulher do ator utilizou as redes sociais para partilhar com os seguidores o seu refúgio em tempos de dor: a paixão pela cerâmica.

"Preciso de sentir o pó do atelier no corpo, de sentir as mãos secas do barro e as ideias a dançar na minha cabeça", começou por dizer.

Anna Westerlund revelou ainda: "A tentar, os meus dias agora são feitos de tentativas".



De imediato, os seguidores deixaram mensagens de apoio à ceramista: "Tente as vezes que precisar", "Vai conseguir" ou "Muita força", são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

Recorde-se que a família do ator vive tempos difíceis e pretende passar uns dias fora de Lisboa para se resguardarem.