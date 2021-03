Viúva de Tony Lemos assinala Dia do Pai com texto emocionante: "Serás sempre o nosso anjo"

19 mar 2021 • 15:12

Sei o maravilhoso pai que eras com os teus, com os meus, que eram todos nossos... e sei o que serias com a nossa, sei que os vais proteger a todos aí de cima porque era assim que tu eras e serás sempre... um anjo protetor na vida deles", começou por escrever na legenda da publicação.



Um feliz dia para ti que serás sempre o nosso anjo", afirmou.



Recorde-se que Tony Lemos morreu aos 48 anos depois de ter posto termo à vida em novembro do ano passado, quando faltavam poucos meses para ser pai da pequena Alice. O artista deixou ainda dois filhos, frutos de uma anterior relação.

