Viúva de Tony Lemos desabafa: "Há dias que me consomem por dentro"

teclista e produtor do grupo. Aquando da morte do seu marido, Marta estava grávida de cinco meses, esperando a primeira filha em comum do casal. Alice acabou por nascer a 15 de fevereiro.Esta segunda-feira, 29 de março, Marta prestou uma homenagem ao marido confessando que sente muita falta dele., escreveu nas suas redes sociais.Recorde-se de que o produtore foi encontrado morte a 13 de outubro.