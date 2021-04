Viúva de Tony Lemos emocionada: "Seis meses sem ti, como dói"

"Acho que a culpa é um sentimento que vai estar comigo para o resto dos meus dias. O mais angustiante é não perceber porquê", disse, alertando para a importância da saúde mental, uma vez que o irmão lutava contra uma depressão há mais de dois anos.

morreu no dia 13 de outubro de 2020 e, esta terça-feira, a companheira assinalou a data com uma emocionada homenagem no Instagram.partilhou uma imagem a preto e branco onde os dois surgem sorridentes e escreveu na legenda:Seguidores e amigos fizeram questão de deixar mensagens de força e apoio à companheira do músico dos Santamaria.Marta estava grávida quando Tony morreu enasceu ao fim de quatro meses, a 13 de fevereiro.A irmã do artista, Filipa Lemos, também já falou publicamente sobre a dor e a culpa que a consomem.