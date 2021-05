Viúva de Tony Lemos recorda marido com emoção: "Meu anjo, mais um mês sem ti"

11:28

Meu anjo, mais um mês sem ti", escreveu na publicação.



, escreveu na publicação.

Porque cada momento era magia", recordou, com nostalgia.





Passaram sete meses desde que, do grupo 'Santamaria', morreu. Esta quinta-feira, 13 de maio, é assinala-se mais um dia triste para a família e amigos do artista., viúva do artista, recordou-o com carinho.A mulher de Tony Lemos vai relembrando o artista ao publicar, nas suas redes sociais, alguns momentos a dois. Há cerca de um mês, Marta Silva reuniu algumas fotografias divertidas do passado.Recorde-se que a viúva do artista estava grávida de uma menina quando Tony Lemos morreu. A pequena Alice completou esta quarta-feira, 12 de maio, três meses de vida.