Viúva e filho de Luís Aleluia assinalam quatro meses da morte do ator

, desabafou a mulher de Luís Aleluia numa publicação na partilhou uma imagem do ator na praia., concluiu, deixando uma promessa de amor eterno.Perante a emotiva publicação da mãe, um dos filhos do casal não resistiu a comentar e demonstrar o seu apoio.pode ler-se.Recorde-se que Luís Aleluia foi encontrado morto em casa na passada noite de 24 de junho. O ator deixou dois filhos adotivos, em comum com Zita Favretto.