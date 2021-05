Viúvo de Maria João Abreu emocionado: "Este riso ficará para sempre nas nossas memórias"

A carregar o vídeo...

Maria João Abreu com os netos

Com o coração destroçado, João Soares, tem recorrido às redes sociais para partilhar as melhores memórias que tem com a mulher com quem viveu nos últimos 12 anos, a atriz Maria João Abreu.Esta manhã, o músico partilhou um vídeo que já tinha sido divulgado por Rita Raposo, mulher do filho mais velho de Maria João Abreu, Miguel, onde se vê a artista com os netos.", escreveu na legenda.", concluiu.Maria João Abreu e João Soares trocaram alianças em 2012 numa praia, em São João da Caparica. Os dois viviam uma relação estável e apaixonada, aprovada e apoiada por toda a família.No passado dia 13 de maio, João Soares perdeu o grande amor da sua vida. Maria João Abreu não resistiu às complicações decorrentes de um aneurisma.