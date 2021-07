Viúvo de Maria João Abreu relata últimos dias de vida da atriz

"

", revelou sobre o facto de a artista ter sido transferida da hospital.



"Ela foi operada no dia 1 e até ao dia 2 de Maio estava tudo bem…", admite o viúvo que conta que Maria Joâo Abreu foi submetida a um "cateterismo" que "correu bem". "Conseguiram colocar o stent e veio para o quarto. Acordou da anestesia geral e falei com ela. A João mexia os braços, as pernas, a cabeça, falava de forma articulada", disse



Tudo parecia estar correr de forma positiva até que a família foi surpreendida com um novo diagnóstico. "Depois, ao final do dia, ligaram-me a dizer que tinha tido uma hemorragia. Ela tinha dois aneurismas, um rebentou, o outro não", relata João Soares. "Disseram-me que a hemorragia era muito extensa e que não sabiam o que iria acontecer. Teriam de esperar que o corpo absorvesse o sangue, acordá-la do coma e ver como ela reagiria", recordou.





Quase a completar dois meses da morte prematura de Maria João Abreu, de 57 anos, o marido João Soares revelou à 'Caras' alguns pormenores dos últimos dias da atriz, que perdeu a vida na sequência de dois aneurismas. João Soares teve conhecimento que M aria João Abreu se sentiu mal nas gravações da novela 'A Serra' (SIC) através do colega José Mata. À chegada ao Hospital Amadora Sintra, unidade hospitalar para onde foi encaminhada, a atriz encontrava-se consciente e foi ela quem deu as indicações necessárias à equipa médica.Devido às contingências da Covid-19, João Soares não conseguiu estar sempre ao lado da mulher.Durante os dias de internamento seguintes, João Soares foi chamado pela equipa médica que, devido ao estado debilitado da atriz, preparou a família para o pior desfecho.

Segundo o músico revelou à 'Caras', a médica que acompanhava a atriz no Hospital Garcia de Orta telefonou-lhe na manhã de 13 de maio, a pedir-lhe para se deslocar rapidamente ao hospital.

"A médica ligou-me e disse-me: 'João, está para breve. A João já está a respirar com muita dificuldade, venha já'. Voei até ao hospital e pelo caminho fui avisando os filhos, o Zé, a minha irmã. Tive tempo de tocar uma ou duas músicas para ela sozinho, o Ricardo chegou, leu um poema, tocámos a música e ela partiu'", recordou.



"Deu o último suspiro e vimos os batimentos cardíacos descerem até zero. Estamos ali e não há nada que possamos fazer", contou o músico destacando que "não há paz na despedida, e quem disser isso está a mentir. Agora, há outras coisas. Há paz em saber que se ela sobrevivesse não iria ser a João".