Viúvo de Maria João Abreu voltou a tocar: "Deu-me a certeza que tudo vai ficar bem"

Voltei a tocar. (...)

exclusivamente pelo peso emocional. E tê-lo conseguido fazer, sem peso na consciência, a usufruir dos momentos, a desfrutar do prazer que tenho quando toco, quando faço a música chegar a outros e tocar-lhes as emoções, deu-me a certeza que tudo vai ficar bem", começou por escrever.



Não pela parte musical. Mas sobretudo pelo peso emocional. Sobretudo não,", começou por escrever.

Sim, vai ficar tudo bem. Demore mais ou menos, tudo vai ficar bem. A João estará sempre presente, num plano diferente, lá em cima, a olhar por mim e por todos aqueles que ela ama. A olhar para mim, a ouvir e a aplaudir como sempre o fez. A apoiar. A cuidar de nós e a certificar-se que tudo corre bem".



Embora esteja a viver tempos difíceis após a morte da mulher, João Soares reforça a importância de se entregar às coisas que o tornam feliz, após a morte prematura da atriz. "A minha João seguiu o caminho dela. E nós, agora, até ao dia em que lhe seguirmos as pegadas, temos que seguir o nosso, tal como ela o quereria. Devemos-lhe isso. E devemos querer ser felizes. De tentar. E voltar a tentar, se porventura falharmos. Até conseguirmos. É o que ela quereria. É o que ela faria. E nos obrigaria a fazer também. Até que o conseguíssemos. É o que eu estou a fazer. É o que vou continuar a fazer. Sempre", afirmou.



Para terminar o texto, o viúvo deixou uma dica aos seguidores através de um ensinamento deixado pela mulher. "É à vida que nos devemos agarrar. Com força. Com muita, muita força. Porque isto é muito rápido. Demasiado para se desperdiçar, segundos ou minutos que sejam. Foi esse o ensinamento maior que a minha João deixou", finalizou.



Recorde-se que Maria João Abreu morreu aos 57 anos, a 13 de maio, devido a complicações resultantes de um aneurisma cerebral que foi descoberto a 30 de abril, quando a atriz desmaiou nas gravações da novela 'A Serra', da SIC.



Um mês e meio depois da morte de Maria João Abreu,. Através de um longo texto, nas suas redes sociais, o viúvo sublinhou que voltou a atuar de forma a voltar a sentir-se bem.João afirmou, ainda, que precisa de continuar a seguir a sua vida, sabendo que Maria João Abreu vai estar a "olhar, ouvir e aplaudir lá em cima".