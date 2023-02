Vivenda de Sara Carreira vendida por mais 300 mil euros

01 fev 2023 • 19:33

Tony Carreira vendeu a vivenda da Charneca da Caparica onde a filha, Sara, tinha vivido com Ivo Lucas. Segundo a 'TV Mais', a moradia foi colocada no mercado ainda antes do verão passado - eram pedidos 890 mil euros - e foi vendida nos últimos dias de 2022 - pelo menos, a escritura foi assinada em dezembro.Curiosamente, a casa onde o cantor viveu com Fernanda Antunes e os três filhos - Mickael, David e Sara -, já tinha estado no mercado em 2017. Segundo as notícias veículadas nessa altura, a família pedia 580 mil euros. No entanto, acabou por não a conseguir vender. O que lhe acabou por valer mais 310 mil euros com este negócio em 2022.