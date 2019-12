Vizinha revela pormenores da vida de Cristiano Ronaldo

01:30

Carolina Cunha

A viver em Itália há cerca de dois anos, Cristiano Ronaldo escolheu uma das zonas mais exclusivas da cidade de Turim para morar com a companheira, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos.Apesar de viver numa villa de 805 metros quadrados, dentro de uma vasta propriedade, o que lhe deveria permitir máxima privacidade, uma vizinha acabou por desvendar à imprensa alguns segredos da família e das suas rotinas diárias. "Vejo-o passar ao volante do Rolls-Royce. Mas na garagem de casa também tem desportivos. Tem também uma bonita piscina coberta e um jardim pequeno muito bem cuidado, com flores coloridas", revelou a vizinha Elizabeth Borel ao jornal italiano, ‘Corriere della Sera’.Quanto às rotinas de Georgina Rodriguez e dos filhos, a vizinha avançou que a família dispõe de um acompanhamento diário de uma vasta equipa de seguranças que vigia a família em permanência. "Vejo o Cristiano Júnior muitas vezes com o seu skate para cima e para baixo na estrada que conduz às nossas casas, sempre com guarda-costas atrás. O mesmo se passa com a Georgina, que também é seguida por uma ama que a ajuda com os carrinhos das crianças, um duplo para os gémeos e outro individual", disse.Apesar da rigidez das medidas de segurança, devido à elevada exposição pública, Elizabeth Borel contou que Cristianinho passa muito tempo na rua entre a escola e os treinos, e aproveitou ainda a oportunidade para sugerir uma eventual amizade entre os seus netos e o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, uma vez que são todos da mesma idade.