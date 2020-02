Vizinhos de Georgina denunciam abandono: "A mãe saiu de casa e deixou-a sozinha com a irmã"

O passado difícil decontinua a fazer correr muita tinta em Espanha, com os meios de comunicação social do país vizinho a darem destaque à infânica com poucos recursos da musa de Cristiano Ronaldo.Agora, o canal Telecinco esteve em reportagem pelo município de Jaca, onde Gio foi criada e onde os seus antigos vizinhos recordam os tempos difíceis lá passados, ainda que nem todos queiram falar., diz um antigo vizinho, acrescentando: "Uma coisa é certa, aDe acordo com outro vizinho, desde muito cedo a espanhola teve de aprender a não depender de ninguém para sobreviver, uma vez que Georgina e a irmã eram muito jovens quando foram abandonadas pela mãe."A Georgina viveu quase sempre sozinha com a irmã. Ao início, a mãe ainda estava em casa com elas, mas depois foi-se embora. A mãe continuava a dar-lhe dinheiro e o pai também, mas a verdade é que estavam sozinhas".A situação, dizem, agravou-se depois de o pai de Georgina - que morreu no ano passado - ter sido preso por "tráfico de droga". "O pai era muito educado, mas depois foi preso", dizem. Relativamente à mãe, ninguém parece querer esclarecer o que fazia.Esta não é a primeira vez que o passado de Georgina causa polémica. O tio materno da espanhola, recorde-se, acusa-a de desprezar o clã e de nem ter marcado presença nem telefonado nas cerimónias fúnebres da avó