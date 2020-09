Vizinhos de Harry e Meghan Markle revoltam-se com euforia em torno do casal

A mudança do príncipe Harry e Meghan Markle para Montecito, em Santa Bárbara, nos EUA, está a causar polémica.

Apesar de os duques de Sussex terem tentado manter em segredo o local onde escolheram viver após terem estado em Los Angeles, os paparazzi depressa descobriram a nova mansão do filho mais novo da princesa Diana e da mulher.





Montecito já era conhecido por ter recebido moradores como Ellen DeGeneres, Oprah, Jane Lynch e até mesmo estrelas da família Kardashian. Surpreendentemente, consta que essas celebridades não trouxeram problemas e conseguiam ter alguma privacidade longe dos olhares atentos dos paparazzi. No entanto, tudo mudou com a chegada de Harry e Meghan Markle.





Segundo a imprensa internacional, as atenções em torno da moradia do casal está a deixar os vizinhos transtornados devido à intensa presença de fotógrafos, turistas e até helicópteros.A confusão está a tornar-se um incómodo para os que partilham a localização com o casal mediático, pois antes da mudança do casal o bairro estava livre deste tipo de situações.Recentemente, Harry e Meghan surpreenderam ao participar num trabalho voluntário de forma a assinalar 23º aniversário da morte da princesa Diana.