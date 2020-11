Vocalista dos Santamaria quebra o silêncio sobre a morte do irmão: "Foi um choque e um duro golpe"

Não vai ser nada fácil, mas era uma obrigação da minha parte e da parte da banda lançá-la porque sei que era uma canção especial para ele, até pelas palavras. Vai ser muito complicado cantá-la mas eu costumo dizer que nós músicos somos um bocadinho como os palhaços porque, mesmo com vontade de chorar, a nossa obrigação é fazer o nosso papel.É uma canção que o meu irmão fez com muito cuidado há cerca de três anos mas que ainda não tinha mostrado ao grupo. É especial por isso e porque, pela primeira vez, tem a minha filha de 16 anos a cantar. Foi o meu irmão que, quando um dia a ouviu, me disse logo: ‘Tu ainda não percebeste o talento que tens em casa’. Foi ele que quis que ela gravasse e essa é uma das grandes novidades deste tema.Não. Quando eu viajei para Portugal por causa da morte do meu irmão tive o cuidado de reunir com a banda e a decisão foi unânime em relação à continuidade. O meu irmão só este verão, por exemplo, dedicou muitas horas ao trabalho de estúdio dos Santamaria e seria até desrespeitoso não dar continuidade àquilo que ele fez.Tudo vai ser diferente, especialmente para mim porque esta caminhada nas artes com o meu irmão já é muito longa. A minha carreira com ele já tinha 36 anos.Sim, essa parte vai ser muito dura, porque eu e o meu irmão tínhamos uma grande cumplicidade em palco. Quantas vezes ríamos e falávamos mesmo durante os espetáculos. Essa cumplicidade era muito nossa e disso vou sentir muita falta.Sim, eu e o meu irmão éramos pessoas muito opostas. Eu sempre fui muito extrovertida, com muita garra e mais positiva e ele sempre foi mais tímido e resguardado.Vai ficar para a vida toda. É uma saudade que aperta todos os dias. É inexplicável.O meu marido trabalha no México há quatro anos e eu acabei por vir ter com ele há cerca de um ano e meio. A nossa filha já tem 16 anos e no ano passado, em setembro, depois de terminarmos a digressão dos Santamaria, decidimos mudar, embora eu passe o tempo em viagens entre o México e Portugal.Eu controlo as coisas todas daqui. Sou eu que tenho os contactos e vou gerindo as coisas. Quando é preciso eu desloco-me. Atualmente, com a pandemia, é que as coisas mudaram um bocadinho.Eles aqui são bastante mais rigorosos. As pessoas podem ter uma ideia contrária, por ser um país da América Latina, mas eles estão mais habituados a seguirem protocolos. Aqui, por exemplo, desde o início da pandemia que é proibido sair à rua sem máscara, as empresas estão todas em teletrabalho e a escola continua a funcionar à distância. As coisas aqui estão bastante mais controladas e estabilizadas do que em Portugal.