"Vocês não sabem a força que me dão”: Tony Carreira volta aos concertos

Com casa cheia e a emoção a chegar ao público. Foi assim o regresso do artista a Elvas.

Concerto de Tony Carreira

Foto: José Lameiras

01:30

José Lameiras

À porta a ansiedade era muita. Quem ia chegando, vinha com vontade de que o carinho chegasse ao palco: “Viemos de Vendas Novas, somos um grupo de cinco mulheres que viemos trazer carinho ao Tony, porque ele merece tudo”, contou ao CM este que era apenas um grupo dos muitos que vieram de várias partes do país. Lá dentro, logo após a primeira música, Tony Carreira disse logo que era muito bom estar de volta. Os seus concertos neste Coliseu de Elvas têm sido sempre sinónimo de casa cheia e mais de quatro mil pessoas encheram a plateia e as bancadas. Num concerto que começou como acabou, com o cantor a ser ovacionado, o público fez sempre questão de entoar “Tony, Tony”. Numa destas ocasiões, emocionado, Tony Carreira agradeceu o papel do seu público na fase mais difícil da sua vida: “Vocês não sabem a força que me têm dado”.









Para o alinhamento, Tony fez questão de trazer os seus temas mais emblemáticos, desde os ‘Sonhos de Menino’, passando pela ‘A Minha Guitarra’ ou o ‘Depois de Ti’, que interpretou já no encore. O final foi apoteótico, com todo o Coliseu de pé a aplaudir e com pouca gente com vontade de ir embora. À saída, três fãs, provenientes de Lagos, não tiveram dúvidas de que valeu a pena: “Fizemos muitos quilómetros para vir aqui, mas valeu a pena... por ele vale sempre a pena”.

Este concerto de Tony Carreira em Elvas foi adiado por três ocasiões. Inicialmente esteve previsto para 25 de abril de 2020, depois passou para 30 de janeiro e para 1 de maio de 2021, mas acabou por se realizar a 16 de outubro.