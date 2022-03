"Vou ser o mais genuína possível": Sara Matos tem novo desafio na TV

Sara Matos estreia-se como apresentadora no ‘Ídolos’ (SIC)

Foto: Pedro Ferreira

01:30

Carolina Marques Dias

É já a partir do próximo dia 9 de abril que Sara Matos se estreia como apresentadora no ‘Ídolos’ (SIC). Embora esteja fora da sua zona de conforto, a atriz, de 32 anos, confessou que não pediu conselhos a ninguém para este novo ‘papel’. "Quando me fizeram a proposta foi para ser o mais genuína possível e é a isso que me vou agarrar. E nas galas há uma responsabilidade muito grande", disse, esta quarta-feira, na apresentação do formato.Mãe há seis meses de Manuel, Sara Matos esteve os primeiros dias de gravações acompanhada pelo filho. "Agora já não o levo para o estúdio porque ele já tem rotinas estabelecidas. Já tem seis meses e já come de tudo, e muito bem", contou, sublinhando a importância de conciliar a maternidade com o lado profissional . "No primeiro dia foi estranho estar longe dele, porque não estava habituada, mas acho que é importante uma pessoa conseguir conciliar as duas coisas. Para ele e para mim enquanto mãe. E, tirando o ‘Ídolos’, tenho-me dedicado a 100% ao Manuel".Para este novo projeto, a artista decidiu mudar de visual, estando agora mais loira. "Está a ser um processo de adaptação porque eu sou muito fã do moreno. A minha equipa propôs-me esta mudança e eu aceitei. Gostei, mas prefiro sempre o cabelo moreno", admitiu.Antes de aceitar o convite para apresentar o formato, Sara aconselhou-se com duas pessoas e Pedro Teixeira foi uma delas. "Pedi opinião à minha agente e ao Pedro, porque ele é a pessoa que está comigo e é experiente nesta área", disse.