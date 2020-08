'Voz' do 'Big Brother' elogia prestação de Soraia: "Motivação e força"

Tem sido uma viagem fabulosa, tenho aprendido tanto sobre mim. Esta viagem tem sido um sonho tornado realidade, só levo daqui coisas boas", continuou, radiante pela experiência no desafio, que considera ser "um sonho concretizado".

Soraia é uma das finalistas do 'Big Brother' e, apesar de ser muito acarinhada pela maioria dos espectadores do programa, recebeu também uma mensagem de força da 'voz' do reality show, a quem chamam 'Big'.A concorrente do programa foi desafiada a olhar-se ao espelho e revelar o que via na sua imagem. "

A finalista do programa confessou que, daqui a 20 anos, ambiciona já ter uma família constituída. Antes de abandonar a sala, Soraia revelou ainda que um dos seus maiores medos é "mergulhar na infelicidade" e é por isso que tenta desfrutar da vida ao máximo.

O 'Big' não resistiu, após ouvir o desabafo, a dar-lhe um conselho que elogiou a concorrente, deixando-a emocionada: "Espero que não tenha muito para se arrepender nessa altura. Continue a viver a vida com essa motivação e essa força".