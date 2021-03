Voz do 'Big Brother' revela a sua identidade aos concorrentes

A carregar o vídeo...

Voz do 'Big Brother' surpreende ao revelar identidade

Quem é a, da TVI? Uma resposta que concorrentes e fãs do reality show há muito gostavam de saber mas a estação de Queluz de Baixo tem conseguido manter o segredo. Contudo, esta quinta-feira, 25 de março, o. Enquanto que Joana, Sofia e Bruno brincavam no jardim a falar com a 'Voz' foram surpreendidos aoA concorrente Joana foi a primeira a ver o soberano e não conseguiu conter a felicidade. Sofia ao ver a reação da amiga tentou perceber onde estava a 'Voz'.?, questionou, quando percebeu que a 'Voz' estava no primeiro andar a falar diretamente para os concorrentes.A emissão acabou por mudar para o quarto onde estava Noélia e, ao fim de quase um minuto onde os concorrentes conversaram livremente e sem câmaras com a voz, chamaram a colega.A concorrente algarvia ficou surpreendida quando chegou ao jardim e conheceu o seu amigo dos últimos meses. Nesse momento é possível ouvir-se o soberano do reality show a afirmar que aquele momento era exclusivo para Joana, Noélia, Sofia e Bruno., garantiu.Quando o 'Big' foi embora, os concorrentes ficaram num estado de grande alegria e Bruno revelou detalhe da voz., contou.Nas redes sociais, os fãs do reality show deixaram mensagens onde demonstram que gostavam de conhecer a sua identidade também, mas há quem não acredite que seja mesmo a 'voz'. "Foi bonito de ver a emoção principalmente da Sofia e do Bruno", "Foi muito giro o 'Big' ter-se mostrado" e "Não era o 'Big', era um trabalhador da régie", foram alguns dos comentários deixados nas redes sociais sobre o grande momento.Veja o momento em que os concorrentes descobrem qual a identidade do 'Big Brother':