Wanda Nara e Mauro Icardi superam crise no casamento

Após ter passado momentos conturbados no casamento com os rumores de que Wanda Nara teria traído Mauro Icardi com o ex-guarda-costas, o casal parece estar mais apaixonado do que nunca e passou um fim de semana com os filhos em Londres, Inglaterra.



O jogador argentino do Paris Saint-Germain, de 29 anos, e a modelo, de 35 anos, partilharam registos apaixonados no Reino Unido, mostrando que superaram a crise no casamento. De recordar que o guarda-costas que foi apontado como amante de Wanda Nara (que tem cinco filhos), e que revelou estar apaixonado por ela, acabou por ser despedido.

