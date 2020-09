Weigl oficializa relação em cerimónia na praia

Na véspera de completar 25 anos, o alemão Julian Weigl concretizou na segunda-feira o sonho de casar com Sarah Richmnd. O jogador do Benfica e a jornalista escolheram um restaurante na praia, na Costa de Caparica, para oficializarem a cerimónia pelo registo civil.





Esta terça-feira, partilharam com os seguidores das redes sociais alguns momentos da festa, que contou com a presença de amigos, como os jogadores Haris Seferovic e Adel Taarabt. “Não podia estar mais feliz. Poder chamar-te não só de minha melhor amiga, minha ‘parceira de crime’, mas agora também de minha mulher...”, escreveu na legenda de um conjunto de fotografias. Sarah, que também trabalha como youtuber, reforçou a emoção vivida. “Tudo na vida me levou até ti”. O casal já tinha revelado que depois fará uma cerimónia religiosa.