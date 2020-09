Weigl vai voltar a casar

Weigl oficializa relação em cerimónia na praia

Foto: Direitos Reservados

20 set 2020 • 14:19

Mesmo em tempos de pandemia, o alemão Julian Weigl manteve o casamento com a jornalista Sara Richmnd. Os dois oficializaram a relação de nove anos no passado dia 7, na Costa de Caparica. No entanto, assim que se proporcionar, vão fazer a festa com que sempre sonharam."Vamos fazer uma grande cerimónia de casamento com todos os nossos amigos e família, na altura certa, e esperemos que sem restrições", disse a também youtuber aos seguidores.Sarah mostra-se radiante com o seu novo estado civil e tem vindo a partilhar detalhes do enlace. "Na verdade, não seguimos nenhuma tradição, a não ser termos bolo de casamento".O jogador do Benfica também tem divulgado algumas imagens do dia em que concretizou o sonho de se tornar um homem casado.