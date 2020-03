Wendel reage a polémica após ficar com os genitais à mostra: "Fico à vontade desse jeito"

O jogador Wendel está no centro da polémica depois de ter ficado com os genitais à mostra durante um jogo do Sporting, clube em que joga, contra o Clube Desportivo das Aves.No decorrer do jogo, o adversário Luiz Fernando puxou-lhe os calções e o inesperado aconteceu. As imagens estão a circular na Internet e Wendel tem recebido várias mensagens a brincar com a situação.Perante a situação, o craque recebeu uma mensagem nas redes sociais., escreveu um seguidor., surpreendeu Wendel na resposta, mostrando bom humor., brincou ainda o mesmo seguidor. Wendel voltou a reagir com humor, ao colocar 'emojis' a rir.Wendel está a receber centenas de mensagens no Instagram sobre o insólito, mas não se mostra preocupado por ter ficado com os genitais à mostra nos relvados.Após o que aconteceu no Estádio de Alvalade, o Sporting Clube de Portugal decidiu aproveitar o momento para uma promover os boxers da marca, em campanha., pode ler-se no Instagram oficial do clube leonino, que não resistiu em usar o precalço para uma estratégia de marketing.