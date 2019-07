Whoopi Goldberg revela que esteve internada com doença grave

Whoopi Goldberg

"O médico disse-me: 'Ouça, você não vai a lado nenhum amanhã e não vai a lado nenhum na próxima semana porque está realmente doente'. (...) Estava muito perto de morrer", contou.



A estrela de Hollywood está focada na recuperação. "Ninguém quer sentir que não poder fazer algo, mas o nosso corpo às vezes diz não. E está tudo bem".



Whoopi Goldberg revelou, em entrevista à revista 'People', que recentemente tinha estado internada no hospital devido a uma pneumonia e que, mais tarde, regressou devido a uma sépsis.A atriz quando soube a notícia ficou em choque., revelando que o facto de ter adiado a ida ao médico fez piorar o seu estado de saúde.Whoopi Goldberg submeteu-se a duas toracocenteses, um procedimento que permite a remoção de líquido pleural através de picada com agulha na pele em local marcado na região posterior do tórax. Depois de ter passado também por fisioterapia respiratória, a atriz diz que se sente 70% recuperada, mas que o progresso é lento.