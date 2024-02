William ‘brinca’ com Carlos III e Kate Príncipe de Gales discursou na gala beneficente da London’s Air Ambulance.

Herdeiro ao trono esteve com Tom Cruise

01:30

Sónia Dias

Depois de 20 dias de pausa na agenda, o príncipe William retomou os compromissos oficiais e esteve presente no jantar de gala solidário da London’s Air Ambulance, no qual agradeceu as mensagens enviadas para o pai, o rei Carlos III, e para a mulher, Kate Middleton. Apesar dos dias complicados, esteve sempre sorridente, na companhia do ator Tom Cruise. “Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer as mensagens gentis de apoio à Katherine e ao meu pai, especialmente nos últimos dias. É importante para nós”.



Bem-humorado, William ainda fez uma piada sobre o momento. “É justo dizer que as últimas semanas tiveram foco médico. Por isso, pensei que poderia assumir uma função num helicóptero de emergência para fugir a tudo”, atirou o herdeiro ao trono.

Mais sobre