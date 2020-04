Will Smith acusado de abuso sexual por ator da Disney

Will Smith, de 51 anos, está a ser acusado de abuso sexual pelo ator Orlando Brown.O ator, atualmente com 32 anos, usou as redes sociais para denunciar o alegado caso de violação na sua infância, referindo que os abusos ocorreram quando era criança e que os mesmos terão sido planeados por Michael Jackson., disse o ator numa publicação em que denuncia o caso., revelou ainda.O ator da Disney que decidiu denunciar o caso já se envolveu em várias polémicas com o consumo de drogas.O ex-ator já foi preso por violência doméstica e posse de estupefacientes.