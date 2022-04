Will Smith arrisca "suspensão ou expulsão" por estalada nos Óscares

Will Smith agrediu Chris Rock por não gostar de uma piada sobre a sua mulher

Vânia Nunes

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela entrega dos Óscares, anunciou que abriu um processo disciplinar contra Will Smith pela conduta imprópria do ator na última gala ao ter agredido o humorista Chris Rock. Na base da decisão esteve "o uso inapropriado de contacto físico, comportamento abusivo ou ameaçador, e por comprometer a integridade da Academia".Em comunicado, foi ainda informado que o artista não acedeu ao pedido para sair do Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA), após o incidente. "Gostaríamos de deixar claro que Smith foi convidado a deixar a cerimónia, mas recusou, e também reconhecemos que poderíamos lidar com essa situação de maneira diferente."Na próxima reunião do Conselho de Administração, a 18 de abril, poderão ser tomadas medidas, entre as quais, a "suspensão, expulsão, ou outras sanções". O ator tem a possibilidade de se defender através de uma resposta escrita, até à data desta reunião.