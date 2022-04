Will Smith banido da gala dos Óscares durante dez anos mas ainda pode ser nomeado

01:30

Sónia Dias

Durante os próximos dez anos, Will Smith não poderá marcar presença nas galas dos Óscares. Isso não o impedirá, contudo, de ser indicado para a estatueta ou até mesmo de a ganhar. Simplesmente não poderá ir recebê-la, física ou virtualmente.A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu, na sexta-feira, banir Will Smith durante uma década pela bofetada a Chris Rock. O ator, de 53 anos, estará igualmente impedido de participar em eventos ligados aos prémios, como as sessões de apresentação de filmes. "Aceito e respeito a decisão da Academia", disse o ator num comunicado emitido cerca de 20 minutos depois.Recorde-se que, na última gala dos Óscares, Smith subiu ao palco e agrediu Rock, após este fazer uma piada sobre a cabeça rapada da sua mulher, Jada Pinkett Smith, que tem alopecia, uma condição que causa perda de cabelo. Na mesma noite, ganhou o Óscar para melhor ator pelo desempenho em ‘King Richard: Para Além do Jogo’.