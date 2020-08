Will Smith choca seguidores ao "partir" os dentes em vídeo

Will Smith partilhou este domingo, dia 9 de agosto, um vídeo nas redes sociais em que surge a jogar golfe com o cantor, Jason Derulo. A publicação está a chocar os seguidores, visto que o ator é atingindo com um taco de golfe.



De seguida, o ator dirige-se à câmara que os filmava e exibe os dentes "partidos".





, escreveu na legenda da publicação em que se vê o cantor Jason Derulo a bater com um taco de golfe na cara do ator.

No Instagram, os internautas não esconderam o choque, porém concluíram que tudo não passou de uma brincadeira, visto que o ator de Hollywood não sangrou. Para além disso, Jason Derulo partilhou uma publicação semelhante nas redes sociais há alguns meses em que usa um filtro com dentes partidos.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Ator norte-americano partilhou vídeo com os seguidores.