Will Smith demite-se da Academia de "coração partido"

Will Smith esbofeteou Chris Rock em palco

Foto: Reuters

01:30

Miguel Azevedo

Quase uma semana depois de ter esbofeteado Chris Rock no decorrer da cerimónia dos Óscares, Will Smith apresentou a sua demissão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Na prática, o ator pode continuar a ser convidado para cerimónias futuras e até voltar a ser nomeado, mas perde o seu direito de voto."Demito-me de ser membro da Academia e aceitarei quaisquer outras consequências que a Direção considere apropriadas", escreveu o ator em comunicado, reiterando uma vez mais a vergonha pelo momento que protagonizou. "As minhas ações (...) foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que magoei é longa e inclui o Chris [Rock], a sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa", escreveu ainda."Estou comprometido em fazer o necessário para garantir que nunca mais permita que a violência se sobreponha à razão", salientou". E rematou: "Estou de coração partido".