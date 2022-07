01:30

As férias de William Carvalho estão estragadas: o jogador do Betis, apontado como possível reforço do Fenerbahçe de Jorge Jesus, foi assaltado na ilha de Mykonos, na Grécia.Segundo a imprensa local, a casa que o internacional português alugou – uma luxuosa residência em Eli – foi assaltada e os ladrões levaram-lhe um relógio de 250 mil euros e 30 mil euros em dinheiro.Já o amigo com quem partilhava a casa terá ficado sem um relógio de 150 mil e 15 mil euros em dinheiro.As autoridades estão a investigar.