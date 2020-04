William Carvalho faz mistério sobre a mãe do primeiro filho

09 abr 2020 • 12:35

anunciou, através das redes sociais, que vai ser pai pela primeira vez e que o pequeno Bryan "nascerá em breve". Na publicação, em que mostrava a ecografia do bebé, não fez qualquer referência à mãe da criança, com o caso a estar envolto em secretismo.Entre os amigos do jogador do Betis, de Sevilha, a maioria desconhece a identidade da mãe do primeiro filho de William, que não mantém qualquer romance público conhecido.William nunca assumiu qualquer relação publicamente e mantém reservada a vida pessoal. Aos 28 anos, vai viver a aventura da paternidade.