William Carvalho partilha fotografia ternurenta do filho e delicia seguidores

Após a estreia na paternidade há cerca de dois meses, William Carvalho mostra ser um pai "babado". Nas redes sociais, o atual jogador do Bétis de Sevilha partilha frequentemente fotografias do bebé, Bryan, e esta terça-feira, dia 4 de agosto, não foi exceção.

O desportista divulgou uma fotografia ternurenta do filho deitado na cama e não resistiu a utilizar os emojis de corações.

A imagem fez as delicias dos seguidores, que não hesitaram em realçar as parecenças do pequeno com o pai: "A tua cara", "Lindo bebé", "Amoroso", são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que William Carvalho nunca assumiu qualquer relação publicamente e mantém reservada a sua vida pessoal.