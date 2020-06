William Carvalho radiante com a experiência na paternidade

. Foi assim que William Carvalho anunciou o nascimento do seu primeiro filho no passado dia 21.escreveu o campeão da europa na legenda de uma foto em que surge de máscara ao lado do bebé e da companheira ainda na cama do hospital.acrescentou.Catarina Furtado, Sara Prata, César Mourão ou Sílvia Rizzo foram algumas das figuras publicas que o felicitaram.Recorde-se que no passado 7 de abril, o atual jogador do Bétis de Sevilha celebrou 28 anos e aproveitou a data especial para agradecer o carinho que recebeu nesse dia e partilhar aquele que viria a ser, o nascimento do filho., escreveu o internacional português, legendando a imagem de uma ecografia.