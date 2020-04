William Carvalho vai ser pai

Muito obrigado pelas mensagens e pelo carinho neste dia tão especial, em que comemoro os meus 28 anos", começou por escrever na legenda da publicação.



"Quero partilhar convosco o melhor presente que 2020 me trouxe, em breve nascerá o meu primeiro filho, o Bryan", disse, revelando já o nome do menino, mas, sem, no entanto, revelar a identidade da mãe do bebé.



"Este ano não iniciou da forma que todos gostaríamos, precisamos manter pensamento positivo, e ser fortes, pois todos juntos conseguiremos fazer a diferença e muitas coisas boas ainda estão pela frente", terminou William Carvalho que, apesar do momento difícil que se atravessa devido ao surto de coronavírus, não esconde a felicidade que sente por ser pai pela primeira vez.





William Carvalho surpreendeu os milhares de seguidores ao partilhar esta quarta-feira, que vai ter um filho.O jogador que está atualmente ao serviço do clube espanhol Betis, comemora hoje 28 anos, e aproveitou o momento especial para celebrar por dois motivos. Foi através de uma publicação onde mostra uma ecografia do bebé, que anunciou a boa nova nas redes sociais.