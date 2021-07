William e Harry juntos em homenagem a Princesa Diana Irmãos unidos para celebrar aniversário da mãe, que morreu em 1997.

06:00

Carolina Cunha

No dia em que a princesa Diana celebraria o 60º aniversário, os filhos William e Harry inauguraram juntos uma estátua em homenagem à mãe, ontem, nos jardins do Palácio de Kensington, em Londres. Numa altura em que os irmãos enfrentam um período de afastamento devido a tensões familiares, voltaram a unir-se pela memória da mãe, que morreu em 1997, aos 36 anos. A estátua, que mostra a princesa acompanhada por duas crianças, é da autoria de Ian Rank-Broadley, foi encomendada em 2017 pelos dois irmãos, e vai ficar numa parte rebaixada dos jardins do palácio onde Diana residiu, naquele que seria um dos seus locais de eleição. O objetivo é refletir "o afeto, a elegância e energia" da princesa, enaltecendo o seu trabalho e impacto em várias áreas de solidariedade social.



A cerimónia foi privada e discreta, limitada a 30 pessoas devido às restrições da Covid-19, e implicou que o príncipe Harry tivesse de cumprir quarentena após a viagem dos Estados Unidos, onde vive com a família.

