William e Harry juntos para prestar homenagem à mãe

As divergências não impedem William e Harry de se unirem em memória da mãe. Está marcada para hoje, nos jardins do Palácio de Kensington, em Londres, a inauguração da estátua em homenagem à princesa Diana, no dia em que completaria 60 anos, evento que marca o segundo frente a frente dos dois irmãos depois da polémica entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey.O primeiro encontro foi por ocasião das cerimónias fúnebres do avô, o duque de Edimburgo.Harry viajou sozinho, na semana passada, no entanto, manteve-se isolado da restante família a cumprir quarentena.De acordo com fotos próximas da família real, Kate Middleton não marcará presença na cerimónia.A justificação avançada é que a lista de convidados teve de ser reduzida devido à pandemia, mas há quem acredite que William queira evitar polémicas e desfrutar do evento com o irmão.