William e Harry "não se falam"

William e Harry

Foto: Reuters

13:20

"Nada mudou. Eles não se falam, nem trocam mensagens", revelou uma fonte próxima da família real à revista 'People'.



. Depois do filho mais novo da princesa Diana ter admitido num documentário que está afastado do irmão e que têm seguido caminhos diferentes nos últimos tempos, a tensão entre os dois é cada vez mais evidente nos eventos onde marcam presença.De acordo com a mesma publicação, as divergências entre os dois começaram quando Harry anunciou que queria casar com Meghan Markle menos de um ano depois de terem começado a namorar. William considerou a decisão "precipitada".Com estas divergências entre a família, aliadas ao facto de Meghan não estar confortável com a pressão mediática que tem sentido, os duques de Sussex têm-se afastadado cada vez mais dos compromissos reais e ponderam até passar o Natal longe de Inglaterra, nos EUA.