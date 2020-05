William e Harry revoltados com documentário polémico sobre princesa Diana

Está instalada uma nova polémica em torno do nome da princesa Diana, que morreu em agosto de 1997.



Está a ser preparado o lançamento de um documentário que pretende destacar alguns dos aspetos mais misteriosos da vida da mãe dos príncipes William e Harry. O formato vai realçar alguns dos momentos mais difíceis da ex-companheira do príncipe Carlos, de forma a explorar o lado mais dramático e triste da sua vida.







Segundo a imprensa internacional, o duque de Cambridge, de 37 anos, e o duque de Sussex, de 35, não estão contentes com o contéudo do documentário, assim como o resto da família real.

Alguns dos membros até recusaram a dar entrevistas para este documentário, mas apesar da ausência deles, o projeto vai contar com a participação de algumas figuras próximas da 'Princesa do povo', que prestaram o seu testemunho.

"William e Harry estão muito zangados", afirmou uma fonte ao jormal 'The Sun'.

"É especialmente angustiante para o Harry, pois ele está a trabalhar com a Netflix e esta notícia surge numa altura difícil, uma vez que família real ainda está a lidar com o seu afastamento", continua, destacando que o príncipe e a mulher, Meghan Markle, que se tornaram independentes da família real e estão atualmente a viver em Los Angeles, estão em negocioções com a plataforma para outros projetos.



Também a família da princesa Diana, a família Spencer, está a revelar-se revoltada com a situação, bem como a rainha Isabel II.



"Agora que a realeza foi atingida com força após a partida de Harry e Meghan, o momento não é bom", disse ainda a fonte, referindo-se à polémica que se viveu no seio da família real britânica após o afastamento de Harry e Meghan, uma decisão que ainda está a fazer tremer as relações entre todos os membros.



A série dedicada à mãe de William e Harry será lançada pela plataforma Netflix e terá o nome de "Being Me Diana".

A carregar o vídeo ...

Harry e Meghan querem viver em Los Angeles