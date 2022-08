William e Harry separados no dia do aniversário da morte da Princesa Diana Harry vai partilhar memórias com os filhos nos Estados Unidos. William fica em Londres.

William e Harry

Os príncipes William e Harry não vão juntar-se para assinalar o 25º aniversário da morte da princesa Diana, de acordo com a imprensa britânica. O duque de Cambridge e o duque de Sussex deixaram claro que o 20º aniversário da morte de sua mãe, que se assinalou em 2017, seria a última vez que comemorariam publicamente a morte da mãe. Os príncipes e as suas famílias vão passar o próximo dia 31 de agosto afastados.



O príncipe Harry e a sua esposa, Meghan Markle, estarão em casa com os seus filhos em Montecito, Califórnia (Estados Unidos). “Quero que seja um dia cheio de memórias do seu amor e trabalho incríveis, para compartilhar o espírito da minha mãe com minha família, com meus filhos, que gostaria que tivesse conhecido.” Já William e Kate vão participar num evento de solidariedade.

