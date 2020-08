William e Harry unidos por Diana

01:30

Vânia Nunes

Divergências à parte, quando o assunto é a mãe, William e Harry mostram-se em sintonia. Os príncipes emitiram uma nota, a primeira em conjunto desde que o duque de Sussex anunciou o afastamento da realeza britânica, na qual anunciam uma homenagem à princesa Diana. Trata-se de uma estátua no jardim de Sunken, do Palácio de Kensington, em Londres, onde a princesa de Gales viveu.Espera-se que este tributo seja concretizado no dia 1 de julho de 2021, data em que Diana completaria o 60º aniversário. "A estátua foi pedida para reconhecer o impacto positivo que a princesa teve no Reino Unido e no Mundo", pode ler-se no comunicado.O anúncio foi feito nas vésperas de se completar 23 anos da morte da princesa.Diana não resistiu a um aparatoso acidente automóvel no túnel da ponte de l’Alma, em Paris, França, a 31 de agosto de 1997, durante uma perseguição de paparazzi. Consigo ia o namorado, Dodi Al Fayed. O único sobrevivente do acidente foi o guarda-costas, Trevor Rees-Jones.