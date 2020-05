William e Kate furiosos com especulações

William e Kate

Depois da publicação de um artigo, pela revista ‘Tatler’, em que Kate Middleton era vista como a má da fita na guerra com Meghan Markle, e acusada de desprezar e "espezinhar" a mulher de Harry, o Palácio de Kensington emitiu um comunicado em que tece duras críticas à publicação, que acusa de divulgar um artigo com uma "série de imprecisões e falsas afirmações" sobre Kate.Numa rara atitude de revolta, os duques de Cambridge exigem que a notícia com o título ‘Kate, a Grande’ seja eliminada da internet devido ao seu "conteúdo ofensivo".O artigo sugere ainda que a mulher de William se sente "exausta, esgotada e sobrecarregada com trabalho" após a saída de Harry e Meghan da realeza. Decididos a repor a verdade, William e Kate decidiram levar o caso à Justiça e processar a publicação.