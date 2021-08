William e Kate querem viver perto da rainha

Família Real Britânica

Foto: Neil Hall / EPA

06:00

Ao mesmo tempo que Harry e Meghan Markle se afastam cada vez mais da família real inglesa e somam projetos nos Estados Unidos, William e Kate Middleton estão em perfeita sintonia com os restantes membros do Palácio. Tanto que planeiam agora mudar de casa com os três filhos, para poderem ficar mais perto da rainha Isabel II.









O casal pretende que George, de sete anos, Charlotte, de seis, e Louis, de três, convivam mais com a avó, à medida que aprendem as suas responsabilidades no seio da família.

Atualmente, William, Kate e as crianças, dividem o tempo entre o Palácio de Kensington, em Londres, e Anmer Hall, em Norfolk, mas já iniciaram a procura por propriedades perto de Windsor.





De acordo com o que uma fonte revelou ao ‘The Mail on Sunday’, “Anmer Hall fez sentido enquanto William era piloto de helicóptero em East Anglia. É um pouco longe para os fins de semana. Já Windsor é perfeito”. Especialistas em realeza também indicam que a rainha deverá ficar a viver em Windsor, quando voltar das férias em Balmoral.