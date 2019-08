William e Kate retiram os duques de Sussex do título da fundação real

A Fundação Real do duques de Cambridge e do duques de Sussex mudou oficialmente de nome. De acordo com os documentos divulgados pela Companies House – empresa de registos do Reino Unido - o título de Harry e Meghan foi removido, passando a ser conhecida apenas como Fundação Real do duque e duquesa de Cambridge.

Fundada em 2009 pelos dois filhos da falecida princesa Diana e Kate Middleton, a fundação originalmente com o nome de Fundação Real integrou um novo elemento com o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle. Esta passou a integrar no nome o título de cada um dos casais.

Porém, em julho deste ano, os duques de Sussex anunciaram um novo rumo estabelecendo a sua própria fundação. O comunicado gerou especulação de uma possível rutura entre os dois irmãos e as respetivas mulheres.

Agora, o nome da fundação é oficialmente alterado pondo de parte os duques de Sussex. Segundo a imprensa norte-americana, esta divisão deve-se ao facto de os dois casais seguirem caminhos divergentes no exercício da caridade.

Apesar dos rumores sobre um provável desentendimento entre os "fabulosos quatro"- como a imprensa britânica apelida os duques, fontes oficiais garantem que "os dois casais se estão a preparar para os seus papéis futuros, que, obviamente, seguem direções diferentes".